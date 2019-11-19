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19 ноября • обновлено в 13:02
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Это могут быть поиски компромисса: политолог о переговорах РФ и Украины

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Политический эксперт OBOZREVATEL Виталий Тысячный в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о возвращении Россией захваченных украинских кораблей.

"Знаете, есть такая тактика - уступить что-то маленькое для того, чтобы выторговать что-то большее - это первый вариант. А второй - это действительно могут быть шаги для поиска компромисса. Давайте говорить откровенно, что обмен пленными был в пользу Украины. Ибо украинцы реально ждали военнопленных, встречали их, а в РФ никто тех преступников не ждал и не встречал. Я думаю. что они сидели по делу в украинских тюрьмах. Сейчас стороны начинают искать точки соприкосновения. Основная тема - это по Донбассу, но мне также известно, что хотят привязать тему с газом, этот второй вопрос очень велик. И третий вопрос - это Крым. Понятно, что РФ хочет закрыть этот вопрос, а Украина будет его поднимать", - заявил Тысячный.

Он также добавил, что встреча 9 декабря уже подтверждена всеми сторонами.

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Виталий Тысячный
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