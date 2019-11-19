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19 ноября • обновлено в 13:04
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Второй этап переаттестации прокуроров: кто и что именно будет проверять

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Основатель ОО Statewatch Александр Леменов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал второй этап переаттестации прокуроров в Украине. Леменов будет участвовать в собеседованиях на доброчесность.

"Там будет проверка не только на доброчесность в отношении тех или иных прокуроров. Присылаются пакеты документов или заявления о том, что определенное лицо нарушило процессуальные права или нормы материального права. Еще будет практическое задание, которое они должны выполнить. Очевидно, это будут оценивать представители прокуратуры, общественности или международные партнеры. У нас три на три, у нас шесть человек в составе конкурсной комиссии, как следствие - поделимся. Когда я возглавлял соответствующую комиссию, представители общественности оценивали доброчесность. А уже более профессиональные качества оценивали представители ГБР. Это будет больше похоже не на допрос, а на интервью. Все будет очевидно из ответов того или иного прокурора", - заявил Леменов.

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Александр Леменов
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