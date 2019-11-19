Пожар в военной части на Львовщине: сообщают о жертвах

Спикер ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал пожар в военной части на Львовщине, который произошел во вторник 19 ноября. Сообщалось о жертвах.

"О самой причине говорить пока рано, поскольку только произошла ликвидация возгорания. На месте происшествия будут работать следственные органы, которые установят, почему именно возник пожар, который привел к таким последствиям. Я хочу сообщить, что пожар был полностью ликвидирован в восемь часов утра. К тушению было привлечено шесть спасательных подразделений и тридцать пять спасателей", - заявил Туровцев.

Что касается состояния военнослужащего, получившего ожоги, то спикер отметил, что его состояние средней сложности, он получил ожоги спины и обеих верхних конечностей и был направлен в больницу.

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!