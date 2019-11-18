Последние новости о протестах в Гонконге: Студия OBOZREVATEL
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор важнейших международных новостей по состоянию на утро понедельника 18 ноября.
- Полиция Гонконга пообещала применить боевые патроны для разгона протестующих
- Студенты в Гонконге продолжают оказывать сопротивление полиции, они забаррикадировались в университете
- Коктейлями Молотова протестующие подожгли бронированное авто и мост в Гонконге
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