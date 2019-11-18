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18 ноября • обновлено в 14:14
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Последние новости о протестах в Гонконге: Студия OBOZREVATEL

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор важнейших международных новостей по состоянию на утро понедельника 18 ноября.

- Полиция Гонконга пообещала применить боевые патроны для разгона протестующих

- Студенты в Гонконге продолжают оказывать сопротивление полиции, они забаррикадировались в университете

- Коктейлями Молотова протестующие подожгли бронированное авто и мост в Гонконге

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

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