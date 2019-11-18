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18 ноября • обновлено в 14:14
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После приватизации 30% акций должно принадлежать работникам: экономист

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Доктор социальной экономики Зиновий Свереда в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о большой приватизации, которую обещает министр экономики Тимофей Милованов. Он заявляет, что к критериями приватизации относятся стратегичность, сервисность и прибыльность предприятия. Милованов также пообещал, что предприятия и активы, которые являются стратегически важными для государства, не будут приватизированы.

"Государство часто не знает, что делать с некоторыми предприятиями. Оно не имеет соответственно подготовленного эффективного менеджмента, поэтому мы живем в мире иллюзий. Ну вот например, предприятие по коневодству с миллионными оборотами приносит прибыли 28 тыс. в год. Тот же отопительный сезон, во многих странах вообще нет такого понятия. Отопительный сезон создан монополиями, чтобы выкачивать деньги из госбюджета", - заявил Свереда.

Экономист также отметил, что после приватизации 30% акций должны принадлежать работникам, работающим на данном предприятии. В таком случае, по словам эксперта, будут работать и профсоюзы.

"Профсоюзы созданы для того, чтобы защищать покупательную способность населения, в первую очередь", - добавил Свереда.

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