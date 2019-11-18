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18 ноября • обновлено в 12:44
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Тепло в Новояворовск дадут: срыв отопительного сезона на Львовщине

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Эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о срыве отопительного сезона на Львовщине.

"Сейчас в Новояворовске происходит кризисный менеджмент. Его посетили премьер-министр и министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, если его так можно назвать, для того, чтобы дать надлежащую оценку ситуации. Должную оценку дали. Ситуация "с бородой", как говорят . Тянется она с 2015 года и связана с проблемами неуплаты за использованный газ. Там есть определенные уголовные производства, и, насколько я понимаю, указанные теплоэнергостанции, они являются составной частью этих производств, но людям от этого не лучше", - заявил Никончук .

По его словам, сейчас в очень стремительном режиме будут пытаться запустить тепло и уже дальше в текущем режиме решать вопросы текущей жизнедеятельности.

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