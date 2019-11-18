Украина будет оставаться в центре внимания мировых СМИ: эксперт по международным вопросам

Эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал дискуссии вокруг импичмента президента США Дональда Трампа и публичные слушания с участием бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Сам Трамп уже назвал эти слушания позорными.

"В любом случае Украина будет оставаться главной темой для предвыборной программы кандидатов в президенты США", - заявил Каракуц.

"Если раньше об Украине говорили, но достаточно мало, то сейчас она остается в центре внимания. К сожалению, мнение американцев об Украине, как стране с огромной коррупцией, вряд ли изменится. Но сейчас звучит и другое мнение, что американский президент свою коррупцию пытался распространить на нашу страну. Здесь стоит послушать также выступление представителя американского Госдепартамента Джорджа Кента, который очень много времени уделил вопросу украинской коррупции, говоря о том, что Штаты не имели никакого права давить на украинскую власть", - добавил он.

Эту ситуацию эксперт назвал удачной для молодой украинской власти, которая может использовать ее, чтобы показать, что борьба с коррупцией в Украине происходит.

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