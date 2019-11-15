Новый рейтинг самых безопасных стран Европы: комментарии эксперта

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко в прямом эфире на ObozTV прокомментировал публикацию рейтинга самых безопасных стран Европы.

Самой опасной страной стала Бельгия. а самой безопасной - Румыния.

"Развитые страны притягивают к себе различные типы населения, в том числе криминальноактивный. Соответственно, все это население перемещается туда, где происходит всплеск жизни. Более того, есть другая сторона медали. В этих столицах, если мы говорим о терроризме, то привлечение в более развитые города происходит за счет публичности и СМИ. К тому же, в развитых городах проще фиксировать преступления", - заявил эксперт.

По поводу Украины, то Петренко отметил, что согласно статистике МВД количество преступлений уменьшается ежегодно. Но вместе с тем, по словам эксперта, киевляне на опросах говорят о том, что чувствуют увеличение угрозы.

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