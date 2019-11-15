Это может быть началом раскола "Слуги народа": эксперт прокомментировал новый скандал

Политический эксперт Денис Рыбачок в прямом эфире на ObozTV прокомментировал скандалы с исключением депутатов из партии "Слуга народа".

По его мнению, то, что сейчас происходит, - это тенденции к внутреннему расколу в партии, которые рано или поздно должны были проявиться.

"Просто за счет того, как вообще было сформировано фракцию "Слуга народа", по какому принципу люди подбирались на выборы. Сейчас вообще возникает вопрос, для чего вообще "Слуга народа", зная эту информацию, если как говорит Давид Арахамия, что можно просто в Гугле поискать, кто такой муж госпожи Скороход, для чего тогда госпожа Скороход была выдвинута "Слугой народа" на выборах? Действительно ли "Слуга народа" проверяла своих кандидатов? Или, возможно, "Слуга народа" таким образом привлекала определенных людей и сразу имела на них определенный компромат, что становилось определенным поводом для голосования за тот или иной законопроект. Более того, если Арахамия знал, что госпожа Скороход уже месяц предлагает деньги за освобождение своего мужа, то вопрос в том, почему он все это время молчал?" - заявил Рыбачок.

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