Что произойдет после вмешательства государства в рынок криптовалют: прогнозы блокчейн-аналитика

Криптотрейдер, блокчейн-аналитик Кирилл Келевра в прямом эфире на ObozTV прокомментировал вмешательство государства в рынок криптовалют в Украине.

"Вмешательство государства может привести к тому, что рынок криптовалют, который уже сформировался локально, уйдет в тень, потому что те, кто хотел работать по-белому, работают. Говорить о том, что на рынок придет регуляция - это ничего не даст, никаких поступлений в бюджет. Скорее всего это делается для того, чтобы сделать качественный скачок, ведь любая экономика, она пропускает какой-то один шаг. Мы пропустили PayPall, например. Мы пропустили моменты с чипами в карточках для расчета и сразу перешли массово к NFC, поэтому в Украине может тоже пройти качественный скачок, если будет правильно прописана процедура и правила игры для криптовалюты. Сейчас, например, идет много разговоров о введении криптогривни, как дополнительного платежного средства", - заявил Келевра.

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