Криптовалютная биржа Binance выходит на рынок Украины: комментарии криптотрейдера

Криптотрейдер, блокчейн-аналитик Кирилл Келевра в прямом эфире на ObozTV прокомментировал новости о том, что в Украине появится офис криптовалютной биржи Binance.

Биржа уже добавила поддержку гривни и планирует запустить украиноязычный интерфейс. Ожидается, что биржа будет платить налоги в украинский бюджет. Оборот средств на бирже превышает более 3 млрд долларов в сутки.

"Хочу внести пояснения по поводу бирже Binance. Она не является старейшей биржей в мире или в Европе, она возникла достаточно недавно и стала успешной, ведь ведет очень агрессивную политику. Их интервенция на рынок Украины является следствием именно такой агрессивной политики. Гривня пока там не подключена, но гривня успешно работает на украинской крипто-валютной бирже, совладельцем которой я являюсь. Хочу вам сказать, что через платежную систему Binance проводить средства пока не выгодно, но это даст толчок к обсуждению закона о функционировании криптовалют в Украине", - заявил Келевра.

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