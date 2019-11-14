Главная Новости
14 ноября • обновлено в 12:36
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Криптовалютная биржа Binance выходит на рынок Украины: комментарии криптотрейдера

39
Читать материал на украинском

Криптотрейдер, блокчейн-аналитик Кирилл Келевра в прямом эфире на ObozTV прокомментировал новости о том, что в Украине появится офис криптовалютной биржи Binance.

Биржа уже добавила поддержку гривни и планирует запустить украиноязычный интерфейс. Ожидается, что биржа будет платить налоги в украинский бюджет. Оборот средств на бирже превышает более 3 млрд долларов в сутки.

"Хочу внести пояснения по поводу бирже Binance. Она не является старейшей биржей в мире или в Европе, она возникла достаточно недавно и стала успешной, ведь ведет очень агрессивную политику. Их интервенция на рынок Украины является следствием именно такой агрессивной политики. Гривня пока там не подключена, но гривня успешно работает на украинской крипто-валютной бирже, совладельцем которой я являюсь. Хочу вам сказать, что через платежную систему Binance проводить средства пока не выгодно, но это даст толчок к обсуждению закона о функционировании криптовалют в Украине", - заявил Келевра.

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости