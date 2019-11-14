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14 ноября • обновлено в 12:38
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Для чего нужна и как работает монетизация субсидий: разъяснение эксперта

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Координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко в прямом эфире на ObozTV прокомментировала перерасчет субсидий в Украине

"Сейчас нигде в публичном доступе вы не найдете, что правительство Украины планирует дальше в вопросе монетизации субсидий. Я скажу, как я логично вижу полное завершение монетизации. Монетизация вообще означает, что средства из государственного бюджета должны поступать гражданам Украины. Реальные средства реальным потребителям - людям. Все просто. Не напрямую компаниям, в обход человека, а именно реальные средства - реальным потребителям. Это нужно, чтобы человек интересовался начислениями, был мотивирован экономить и видел результаты экономии в реальных деньгах ", - заявила Бойко.

По мнению эксперта, этот процесс будет стимулировать и приход иностранных инвесторов на рынок газа и электроэнергии. Она заявила, что ничего не мешает полностью завершить этот процесс в 2020 году.

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