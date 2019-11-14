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14 ноября • обновлено в 11:15
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Раскол в партии "Слуга народа" неизбежен: прогнозы дипломата

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Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан в прямом эфире ObozTV прокомментировал принятие законопроекта о рынке земли в Украине.

"По моему мнению,"Слуга народа"- это вообще не партия. Это политический проект, который был создан фактически под выборы. Люди там не собирались на основе ценностей, поэтому раскол там неизбежен. Относительно вчерашнего голосования, то это не первый случай , когда не все депутаты проголосовали за тот или иной законопроект. Вчера мы увидели, что есть очевидные признаки того, что нет единства в рядах этой политсилы. И чем дальше, тем большее количество депутатов будет занимать иную позицию, чем та, которую занимает президент Зеленский", заявил Трюхан.

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