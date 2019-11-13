В течение месяца нужно съедать 60 различных продуктов: врач-эндокринолог

Врач-эндокринолог Светлана Свичкар в прямом эфире на ObozTV прокомментировала проблему йододефицита у населения Украины.

"Это является причиной и образования узлов и увеличения самой щитовидной железы. Нужно контролировать содержание йода в организме, проходить обследование. Анализы, конечно же, не является сверхточными, ведь содержание йода в щитовидной железе в 300 раз выше чем на периферии. Конечно, употребление морской рыбы, фейхуа, йодированной соли и морской капусты улучшают состояние организма и увеличивают количество йода. В развитых странах, например, эта проблема решается на уровне государства. То есть государство обязывает производителей добавлять йодированную соль в продукты питания", - заявила врач.

Она добавила, что при этом не существует универсальных продуктов, которые были бы полезны абсолютно всем. Согласно последним данным диетологии перечень продуктов, которые в течение месяца употребляет в пищу человек, должно приближаться к 60.

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