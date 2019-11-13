Высокая цена на землю в Европе обусловлена малым количеством земли: эксперт по земельным вопросам

Эксперт по земельным вопросам Роман Головин в прямом эфире на ObozTV прокомментировал снятие моратория на продажу земли в Украине.

"По поводу цены, то, во-первых, те цены которые вы называете, они достаточно высоки. Если мы говорим о Голландии или Дании, то там фактически малоземелье, этим и обусловлены такие высокие цены. Мы говорим о ценности земли, не про деньги. Потому что говорить о земле и о цене, это все равно что грубо высказываться о женщине, о матери... мы понимаем о чем я. Владеть землей в Голландии, это как владеть картиной какого-то великого художника, то есть краски стоят 3 доллара, но кто рисовал", - заявил Головин.

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