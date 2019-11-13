Из 73%, которые голосовали за Зеленского, 40% голосовали против Порошенко: Роман Бессмертный

Экс-представитель Украины ТГК в Минске Роман Бессмертный в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявление представителей "Слуги народа" по Минским соглашениям.

"Цифру 73%, которую все называют по голосам за Зеленского надо правильно понимать. Там 40% голосовали против Порошенко. Поэтому давайте ее опустим до 30%. А сколько из этих 30% осталось сейчас? Поэтому это просто слова, чтобы ничего не делать, а теперь, что касается заявления. Что такое другой формат? Для того, чтобы говорить с лидерами нормандской четверки о другом формате, надо его выработать, предложить, разработать, проговорить с каждым из них, достичь согласия, и тогда будет результат. Потому что если вы додумались без подготовки без предложений прийти на разговор и сказать четырем, а давайте мы сейчас здесь ... Это не тот случай, когда можно сидеть на скамейке и обсуждать вопросы. Что на вершине по этому вопросу - Европейский Союз. Кто из ЕС и как высказался по этому вопросу? Вы можете говорить с Меркель и Макроном о чем угодно. Какие гарантии может дать Меркель, которая вот-вот уже не будет канцлером. И какие гарантии может дать президент Макрон, который сейчас сконцентрирован на внутренних выборах? А Трамп сказал Зеленскому - езжай в Москву и там договаривайся", - заявил Бессмертный .

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