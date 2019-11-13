Макрону и Меркель встреча в нормандском формате не нужна: Роман Бессмертный

Експредставник Украины в ТГК в Минске Роман Бессмертный в прямом эфире на ObozTV прокомментировал вероятность встречи в "нормандском формате" до конца этого года.

"Давайте мы не будем оптимистами, потому что вероятность этой встречи в этих условиях минимальна. Я имею большой работы в ТКГ и общения с Кремлем и понимаю, что заявления Назарбаева, положительные величественные роляции из Минска, заявления Лаврова из Кремля - все это создает карту, из которой нет ответа на вопрос, состоится ли "Нормандии" вообще. Здесь есть еще одна вещь, которую мы игнорируем - это позиция Меркель и Макрона. Макрон занимается своими выборами, и ему заниматься какими-то вопросами, которые приносят минимум, или минус, или вообще не решаются, не выгодно. Плюс это касается Украины, которую он все время педалирует в негативном плане. И еще Меркель. Меркель и "Северный поток" - это равно... Теперь представьте себе: здесь Зеленский, здесь Макрон, здесь Путин - о чем она будет говорить? Поэтому ситуация выглядит так , что я просил бы всех - давайте будем спокойнее, потому что я не верю в то, что встреча вот завтра состоится", - заявил Роман Безсмертный.

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!