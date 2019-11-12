Цена на газ будет расти в соответствии с европейскими ценами: эксперт по энергетике
Эксперт по энергетическим вопросам Иван Надеин в прямом эфире на ObozTV прокомментировал новости о срыве отопительного сезона в Украине и тарифную сетку на услуги энергоснабжения.
"Дело в том, что есть четкие правила, почему растут тарифы на коммунальные услуги, есть рыночный паритет с импортом, и, соответственно, согласно постановлению КМ, цена с отставанием на 2 месяца корректируется в соответствии к рыночным ценам в Европе на газ. Поэтому в Европе цены начали подниматься, хотя они и были рекордно низкими для этого времени года, соответственно цена на газ тоже поднялась. Цены будут еще подниматься, это не первое повышение. Здесь многое зависит от европейской конъюнктуры", - заявил эксперт
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