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12 ноября • обновлено в 13:05
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Как детям с особыми потребностями получить образование в Украине: комментарии эксперта

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Основательница организации "Видеть сердцем" Олеся Яскевич в прямом эфире на ObozTV прокомментировала возможности для обучения детей с особыми потребностями в Украине.

По ее словам, официально закон об инклюзии был принят всего год назад.

"Да, была подготовка, но у нас сколько лет независимости Украины? О детях с инвалидностью, с особыми образовательными проблемами начали говорить в течение последних трех-четырех лет благодаря Марине Порошенко. Это очень постепенный процесс, и пока у нас очень маленький уровень подготовки учителей. Наша организация объединилась с образовательной организацией "Освитория", и вместе мы создали проект, который готовит учителей для работы с детьми с особыми образовательными потребностями", - заявила Яскевич.

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