Украина не приспособлена для жизни людей с нарушениями зрения: эксперт

Основатель организации "Видеть сердцем" Олеся Яскевич в прямом эфире на ObozTV прокомментировала, на сколько комфортно жить людям с нарушением зрения в Украине.

"Если быть объективными, то и Киев, и Украина в целом не приспособлены для того, чтобы люди с нарушениями зрения могли самостоятельно передвигаться, получать какие-то услуги, элементарно самостоятельно сходить в кафе или заказать себе билет - это почти невозможно, к сожалению. Однако я не могу сказать, что все не так плохо: за последние 5 лет ситуация стала намного лучше. Если вы обратили внимание, то уже можно увидеть тактильные полосы на тротуарах. Есть озвучка в трамваях, троллейбусах и метро, и это очень здорово. Мы только-только вступаем в эру инклюзии. И если говорить вцелом, то об инклюзии говорить рано, но изменения уже заметны, они есть ", - отметила Яскевич.

Она заявила, что само общество, в первую очередь, не готово к инклюзии, но процесс уже запущен, и мы сейчас находимся в переходном состоянии. То, что об этом говорит первая леди, и много хорошего сделала для этого вопроса еще предыдущая первая леди - Марна Порошенко, - очень важно, добавила эксперт.

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