Проблема с изменением правил в зеленой энергетике: комментарии эксперта

Эксперт по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Иван Гайдуцкий в прямом эфире на ObozTV прокомментировал динамику развития зеленой энергетики в Украине.

"Иностранные инвесторы, которые работают в секторе возобновляемой энергетики, говорят о том, что не нужно задним числом снижать ретроспективно тарифы на зеленую энергетику. Мы полностью это поддерживаем, и у нас было соответствующее заявление от нашей платформы. Стоял вопрос о том, чтобы ограничить для крупных игроков выплаты. Во-первых, это больше касается того, как будет восприниматься Украина в глазах крупных инвесторов. У нас и так уже очень дорогой капитал. И если мы будем менять правила во время игры, если мы будем делать это без обсуждений с нашими партнерами, без альтернативных предложений и глубоких дискуссий, то в целом экономически мы потеряем гораздо больше, чем если бы мы выплачивали зеленый тариф до 2030 года", - заявил Гайдук.

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!