Инвестиции в энергоэффективность – самые выгодные: эксперт по вопросам энергосбережения
Эксперт по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Иван Гайдуцкий в прямом эфире на ObozTV прокомментировал ситуацию с рациональным использованием энергии в Украине.
"Хочу поздравить украинцев со вчерашним Днем энергосбережения. Основная цель празднования таких дней - повысить осведомленность людей в вопросах энергоэффективности. Я считаю, что нам нужно больше работать над тем, чтобы осведомленность населения росла. Чтобы люди и бизнес больше задумывались и больше считали то, как они обращаются с электроэнергией, считали сколько они ее используют", - заявил эксперт.
По его мнению, украинцы начинают задумываться над этим вопросом, в первую очередь, в течение отопительного сезона.
"Мы должны осознавать, что энергоресурсы будут дорожать, и нам нужно меньше их использовать. Статистика показывает, что деньги вложенные в энергосбережение, они являются наиболее ликвидными и отбиваются быстрее всего", - добавил Гайдук
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