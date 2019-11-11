Расистские кричалки от футбольных фанатов в Украине – не редкость: спортивный комментатор

Спортивный журналист, комментатор Роберто Моралес в прямом эфире ObozTV прокомментировал ситуацию с проявлением расизма во время матча "Шахтер" и "Динамо".

"У нас матчи Динамо и Шахтера почти никогда не обходятся без скандалов. Это уже такая традиция. Тема расизма, с одной стороны, очень популярна, а, с другой стороны, если там реально был расизм, а я подозреваю, что был, потому что за 10 минут до всплеска эмоций Тайсона по стадиону объявляли и, если посмотреть видео, то как раз за 10 минут до изъятия Тайсона, случился момент, когда дали предупреждение Дентиньйо. Тот показывал арбитру, что с трибун скандируют что-то обидное, и арбитр дал команду объявить по стадиону предупреждение. То есть, скорее всего, какие-то расистские кричалки были. Но этого добра у нас хватает. Вспомним, что последний официально зафиксированный случай расизма в футболе был как раз с участием "Шахтера. Это был матч против "Айнтрахта", - заявил Моралес.

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