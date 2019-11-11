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11 ноября • обновлено в 13:59
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Когда Украина прекратит импорт электроэнергии из РФ: прогнозы эксперта

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Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в прямом эфире ObozTV прокомментировал планы по закупке российской электроэнергии Украиной.

Он отметил, что Герус не причастен к рыночному ценообразованию, или к возвращению Калушской ТЭЦ, или к разрешению на импорт электрической энергии.

"Это попытка каким-то образом оправдать тот шаг, который показал, что он не является равноудаленным от всех финансово-промышленных групп влияния. То есть, здесь я не вижу ничего. Когда он говорит о снижении цен на электрическую энергию, так это же на Бурштынском энергетическом острове снизилась цена на 14%. При чем здесь Украина? Вообще знаете, когда кто-то пытается оправдаться вместо того, чтобы просто извиниться, для меня это не понятно", – заявил Рябцев.

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Геннадий Рябцев
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