Профессиональный шопер рассказал, как можно экономить на покупке вещей

Профессиональный шопер рассказал, как можно экономить на покупке вещей72 Читать материал на украинском
Профессиональный шопер Рост Дикой в прямом эфире ObozTV прокомментировал, где выгоднее покупать вещи: в интернете или в магазине.
"Сейчас в Украине популярнее становится онлайн шопинг. Цифры выросли вдвое по сравнению с предыдущим годом. Впервые люди поняли, что на этом можно сэкономить, так как продавцы не платят за аренду, и безопасность в интернете также возросла. Люди не боятся оставлять свои данные и пользоваться картами в интернете. Плюс возврат вещей стало достаточно лояльным. Мы переживали, что нужно долго ждать вещи. а сейчас из онлайн-магазина прямо домой приходят курьеры, и можно сразу померять вещи, а то, что не подошло, можна сразу вернуть", - заявил Дикой.
Он добавил, что сейчас украинцы пытаются сэкономить на всем, оставляя деньги на оплату коммунальных услуг.
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