Новый глава Корниенко будет готовить "Слуг народа" к местным выборам: политический обозреватель

Политический эксперт портала OBOZREVATEL Виталий Тысячный в прямом эфире ObozTV прокомментировал очередной съезд партии "Слуга народа".

По его словам, будет Трускавец-2. Возможно, он пройдет в Буковеле, и депутаты уже активно к этому готовятся.

"Во-первых, главной целью этого собора было избрание нового главы. Им стал Александр Корниенко. Главная цель его назначения - это подготовка к досрочным местным выборам. Много слухов, что они будут именно в апреле или в мае 2020 года. Планируется готовить партию по регионам, поскольку все знают о бренде партии "Слуга народа", о бренде Зеленского, а на местах, по сути, никого нет. И сейчас Корниенко будет готовить местные ячейки. И пойдет борьба, кто будет в мэры идти, кто пойдет в депутаты. Там разные группы влияния, местные элиты и т.д.", - отметил Виталий Тысячный

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