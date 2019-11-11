Убийство адвоката на Житомирщине: комментарий полиции

Начальник отдела коммуникации ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко в прямом эфире ObozTV прокомментировала убийство адвоката на Житомирщине.

"В отделении полиции с места события были доставлены все участники конфликта, кроме травмированного мужчины, которого госпитализировали в больницу. Он пока давать показания не может, поскольку находится в крайне тяжелом состоянии. Участники, которые были доставлены в отделение полиции засвидетельствовали, и их версии мало чем отличаются друг от друга, это конфликт, который возник между егерями и охотниками, которые находились в частных угодьях и не предоставили лицензию на охоту именно в этих угодьях. Между ними разгорелся конфликт, и во время конфликта было сделано несколько выстрелов. В данное время полиция изъяла оружие, из которого были осуществлены выстрелы. Это охотничье ружье, зарегистрированное в установленном порядке, и незарегистрированный пистолет "Браунинг", - заявила Ващенко.

По ее словам, полиция расследует уголовное производство по статье умышленное убийство, незаконное обращение с оружием. Рассматриваются все возможные версии, но пока что самым очевидным является конфликт между егерями и браконьерами, добавила она.

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