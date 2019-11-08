Основные признаки гайморита: как диагностировать самостоятельно

Врач-оториноларинолог Александр Васильев в прямом эфире ObozTV прокомментировал основные признаки гайморита у человека.

"Я хотел бы сначала сказать один тезис относительно гриппа. Противовирусные препараты против гриппа не существуют, есть только симпоматичные препараты. Когда повышается температура, это могут быть препараты, снижающие температуру, или те, что обезбаливают. Много пить и употреблять воды - это единственная терапия", - заявил врач.

Он также порекомендовал с умом относиться к гомеопатическим препаратам.

"Если говорить о рините и гайморите, то ринит - это катеральное воспаление, а гайморит - это бактериальное воспаление. В первом случае причина - это просто воспаление тканей, а во втором - попадание в организм микроба. О симптомах: когда есть боли при движениях головой, особенно, когда голова наклоняется вперед и появляется тяжесть под глазами, когда появляются гнойные выделения из носа - это уже является признаком того, что там может быть воспаление верхнечелюстной пазухи носа", - заявил Васильев.

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