Украинский у нас не понимают только бандиты Путина: Пономарив

Украинский языковед, доктор филологических наук Александр Пономарив в прямом эфире ObozTV прокомментировал радиодиктант Национального единства.

"Я не сомневаюсь, что депутаты и звезды, которые пришли писать диктант, знают украинский язык. На радио как-то позвонила учительница украинского языка из Краматорска и попросила депутата, который перешел на русский язык для общения с восточными регионами, не делать этого. Она ему сказала , что у нас украинский язык не понимают только бандиты, которых Путин присылает убивать наших детей", - заявил Пономарив.

Он отметил, что Украина не является многонациональной страной, как об этом говорят в пропаганде Кремля.

"У нас мононациональное страна. Считается, что страна является мононациональной, когда коренной этнос составляет более 70%, а у нас почти 80. Ну, единственное, что в Крыму, там еще крымско-татарский народ живет, у них свой язык. Им жеж никто не запрещает общаться на их языке, но государственный язык должен быть один", - заявил Пономарив.

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