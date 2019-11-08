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8 ноября • обновлено в 11:42
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Президент будет защищать национальные интересы Украины: Юсуф Куркчи

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Экус-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи в прямом эфире ObozTV прокомментировал готовность украинской власти к компромиссам по Крыму.

"Никто не может знать до конца предмета разговора двух президентов. И если у нас не складываются пазлы, то мы всегда представляем себе худшие варианты. Но я хочу сказать. Что президент - это человек, который отвечает за вопросы национальной безопасности. Говорить о том, что он может пообещать кому территорию в обмен на первое, второе, третье ... Это просто ни в какие рамки может не влезть. Но момент недостаточной коммуникации со стороны Офиса президента, а может и тот момент, когда эта коммуникация должна быть ограничена, не дает нам полной картины", - отметил Куркчи

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