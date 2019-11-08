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8 ноября • обновлено в 11:44
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Оккупанты планируют увеличить население Севастополя на 50% к 2030 году

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Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости по заселению Крыма россиянами.

"Любая оккупационная власть, она просто вынуждена формировать лояльный блок населения. Если говорить о гражданах Украины, которые остались в Крыму, то, так или иначе, доверия к ним нет. Поэтому на ключевые должности и на любые другие, что касается бонусных программ, когда поощряют переезжать в Крым специалистов в медицине, в образовании. Еще мы должны сказать здесь о военных, которые тоже должны быть трудоустроены. Это количество, приближается к 5-10% от всего населения. Но если говорить о Севастополе, то они рассчитывают увеличить количество населения города Севастополь на 50%. А это не просто демографический прогноз, это означает, что военный потенциал будет наращиваться", - заявил Куркчи.

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