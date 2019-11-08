Обстрелы не повлияют на разведение сил: представитель ООС

Пресс-секретарь штаба ООС Александр Штупун в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости об обстрелах и погибших бойцах на Донбассе.

"Если обстрелы не идут в пределах участков разведения, это никак не влияет на процесс разведения", - заявил он.

По его словам, в Петровском идет подготовка.

"Сегодня в 9:00 командующий Объединенных сил на брифинге журналистам заявил, что украинская сторона готова к практическому этапу разведения. В 12:00 мы пустим белую ракету о нашей готовности и будем ждать такую же ракету с той стороны. Они также должны сообщить ОБСЕ о своей готовности. На данный момент такой информации нет. В Золотом например они сообщили о своей готовности только в 11:55", - отметил пресс-секретарь.

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