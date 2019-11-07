"Слуга народа" не будет сотрудничать с чиновниками из ОРДЛО: депутат

Народный депутат Украины Виталий Безгин в прямом эфире ObozTV прокомментировал скандальные заявления своего однопартийца о сотрудничестве с чиновниками из ОРДЛО.

"Нет абсолютно таких мыслей в нашей фракции. У нас есть однозначная позиция, что все оккупированные территории должны вернуться под контроль Украины, и никакая речь о сотрудничестве с теми людьми, которые являются террористами и их пособниками, идти не может. И конечно, наш коллега не совсем корректно выразился, что вызвало определенные спекуляции. Однако, он четко заявил, что на оккупированных территориях есть патриоты Украины, которые ее поддерживают, и просто сейчас оказались в таком положении. Поэтому шла речь именно об этих граждан, а не о террористах и их пособниках", - заявил народный депутат.

Он добавил, что не видит возможности, чтобы люди, которые сотрудничают с главарями "Л/ДНР" могли в дальнейшем сотрудничать с новой украинской властью.

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