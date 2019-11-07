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7 ноября • обновлено в 13:52
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Экологические последствия российской оккупации: в Крыму вырубили деревья, которым было 800 лет

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Глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в прямом эфире ObozTV прокомментировала экологическую ситуацию на оккупированных территориях Украины.

"Часть территорий может восстановиться. Но есть вещи, когда о масштабе трагедии даже нельзя себе представить. Приведу вам пример: в оккупированном Крыму российские власти бесконтрольно дают разрешения на вырубку ценных лесных насаждений, например уникальной популяции можжевельника, это реликтовое растение, это деревья, которым было даже 800 лет. И за эти несколько лет часть этих деревьев уже уничтожена, а территория ушла под застройки. Это просто несоизмеримые потери. Что касается Донбасса, то значительная территория Луганского степного заповедника была повреждена еще в 2014 году, когда тяжелая техника российская пересекла границу, шла по этим уникальным степным участкам. И восстановить природные степные участки просто практически будет невозможно. Пострадало 28 тысяч гектаров лесных насаждений", - заявила Тимочко.

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Татьяна Тимочко
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