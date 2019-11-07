Куда пойдут работать 20 000 чиновников, которых уволят: эксперт рынка труда

Експертка по трудоустройству Юлия Дрожжина в прямом эфире ObozTV прокомментировала новость об увольнении 20 тыс чиновников.

"Это теперь такие же соискатели, которые занимались особой работу и работали на особого работодателя. Разумеется. Что амбиции у них будут хорошие, а на сколько они будут реализованы, зависит от конкретного человека, так как не всегда трудовой стаж говорит, что вместе с этим стажем были приобретены какие-то конкретные навыки и компетенции и они нужны сейчас. Часто у нас на рынке труда оказываются люди, которые фактически имеют за плечами огромный стаж 15-20 лет, но он не актуален. Это сигнал всем поисковикам - следить за тенденциями рынка труда и под рифмовать собственную квалификацию. Если не повышать квалификацию, тогда, возможно, придется уступить собственными амбициями и пойти на зарплату ниже ожидалось", - заявила Дрожжина.

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