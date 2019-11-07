Когда лучше менять работу: эксперт по трудоустройству

Эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина в прямом эфире на ObozTV прокомментировала ситуацию на рынке труда в Украине.

"Если прокомментировать конкретно случай Олега Ляшко, и если бы он, например, искал работу, то когда работодатель ищет себе сотрудника, то он ищет не только человека, который будет иметь определенный набор хард-скиллов, то есть уметь что-то делать, он ищет человека, который в первую очередь, будет разделять корпоративные ценности, которые есть в этой компании. Если теоретически появится какой-то бизнес, который будет делать ставку на нестандартные шаги, то привлечение к этому проекту Олега Ляшко возможно", - заяила Юлия Дрожжина.

Она отметила, что есть определенная сезонность в наборе нового персонала на работу. Чаще всего рынок труда оживает в середине лета, и это оживление продолжается до конца осени. На новогодние праздники лучше не менять работу, добавила эксперт.

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