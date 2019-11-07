Студия OBOZREVATEL: обзор последних новостей по состоянию на утро четверга

Студия OBOZREVATEL: обзор последних новостей по состоянию на утро четверга51 Читать материал на украинском
Ведущие прямого эфира на ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор последних новостей по состоянию на утро четверга 7 ноября.
Драка Ляшко и Геруса играет против Украины
Письмо Трампа Зеленському, о чем договаривались президенты
В Киеве совершили покушение на бизнесмена, погиб охранник
Правительство Украины берет кредит на строительство дорог
Вступил в силу закон о судебной реформе
Разговор Зеленского и Эрдогана. о чем говорили президенты
В столице ограничили движение грузовиков
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