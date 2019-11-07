Студия OBOZREVATEL: обзор последних новостей по состоянию на утро четверга

Ведущие прямого эфира на ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор последних новостей по состоянию на утро четверга 7 ноября.

Драка Ляшко и Геруса играет против Украины

Письмо Трампа Зеленському, о чем договаривались президенты

В Киеве совершили покушение на бизнесмена, погиб охранник

Правительство Украины берет кредит на строительство дорог

Вступил в силу закон о судебной реформе

Разговор Зеленского и Эрдогана. о чем говорили президенты

В столице ограничили движение грузовиков

Об этих и других новостях смотрите прямой эфир на ObozTV

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!