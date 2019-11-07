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7 ноября • обновлено в 11:12
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Студия OBOZREVATEL: обзор последних новостей по состоянию на утро четверга

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Ведущие прямого эфира на ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор последних новостей по состоянию на утро четверга 7 ноября.

Драка Ляшко и Геруса играет против Украины

Письмо Трампа Зеленському, о чем договаривались президенты

В Киеве совершили покушение на бизнесмена, погиб охранник

Правительство Украины берет кредит на строительство дорог

Вступил в силу закон о судебной реформе

Разговор Зеленского и Эрдогана. о чем говорили президенты

В столице ограничили движение грузовиков

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