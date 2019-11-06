Королева Елизавета II отказалась от натурального меха

Королева Елизавета II отказалась от натурального меха43 Читать материал на украинском
Королева Великобритании Елизавета II много лет к ряду одевала раскошные наряды с использованием натурального меха животных.
За подобные поступки ее активно критиковали защитники животных со всей планеты. Мир потрясла новость, которую главный модельер ее Величества королевы Великобритании Анджела Келли написала в своей книге мемуаров. Она заявила, что Елизавета II отказалась от натурального меха.
По ее словам, весь зимний гардероб королевы Великобритании перешили, а натуральный мех заменили на искусственный.
Другие члены королевской семьи, например, герцогиня Кембриджская, также были замечены в использовании натурального меха в своих нарядах. Так в 2017 году Кетрин появилась в меховой шапке от бренда Lacorine, которая пошита из шерсти детенышей альпаки.
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