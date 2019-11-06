Ракицкий уходит из сборной Украины по футболу

Защитник российского "Зенита" Ярослав Ракицкий сделал заявление о завершении карьеры в сборной Украины по футболу.

"Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-20, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызова в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?" - написал Ракицкий у себя в Instagram.

Он также отметил, что для него было честью "защищать сборную своей страны", побеждать и "доказывать силу украинцев".

"Спасибо всем, кто поддерживал и тем, кто не поддерживал, вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!" – написал Ракицкий.

Ракицкий сыграл за сборную Украины 54 матча, забил 4 гола. Последний матч в сборной 30-летний футболист провел 16 октября 2018-го против Чехии (1:0). После перехода в "Зенит" в январе 2019-го Ракицкий не получал вызов в сборную.

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