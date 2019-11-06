Лицензия обязательна для работы в такси: комментарии главы ассоциации

Глава всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк в прямом эфире ObozTV прокомментировал новую концепцию урегулирования рынка такси в Украине.

"Мы думали, что придут европейцы и помогут нам урегулировать ситуацию с такси в Украине. То есть помогут нам написать новые законы, которые в Европе работают, для того чтобы мы могли жить, как настоящие европейцы. Но организации, которые существуют в Украине на деньги европейцев , говорят, что нужно отменить лицензию, потому что они не специалисты, и говорят, что надо ввести новый вид разрешения. А мы говорим, что лицензия, это инструмент, который дает право доступа к рынку. Чтобы получить лицензию, перевозчик должен подтвердить, что он здоровый - что он не слепой, не глухой, не больной туберкулезом, не наркоман, не судим за тяжкие преступления и т.д. То есть специалисты из Европы к нам приходят и говорят, что то, что у них работает веками, мы у себя должны отменить", - заявил Антонюк.

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