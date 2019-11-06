Главная Новости
6 ноября • обновлено в 11:56
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Возвращение долга – это статья номер один в бюджете 2020: экономист

33 Читать материал на украинском

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский прокомментировал расходы Украины на государственный долг Украины.

"Я сразу же скажу по поводу небольшой манипуляции премьера. Он сказал о сумме, которая выделяется на обслуживание долга, то есть на выплату процентов. Но он промолчал о сумме, которая в бюджете выделяется на погашение долговых обязательств в следующем году. 140 миллиардов - это не вся сумма, есть еще чуть-чуть - 250 млрд, которые мы должны вернуть. У нас всего 440 млрд заложено на обслуживание и возврат долга, поэтому каждая третья гривна и идет на это. Это статья номер один, а уже потом с большим отрывом идут статья на оборону, на пенсии и т.д.", – заявил экономист.

Он отметил, что приоритеты были расставлены именно так, чтобы не возмущать людей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Илья Несходовский
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости