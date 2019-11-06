Возвращение долга – это статья номер один в бюджете 2020: экономист

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский прокомментировал расходы Украины на государственный долг Украины.

"Я сразу же скажу по поводу небольшой манипуляции премьера. Он сказал о сумме, которая выделяется на обслуживание долга, то есть на выплату процентов. Но он промолчал о сумме, которая в бюджете выделяется на погашение долговых обязательств в следующем году. 140 миллиардов - это не вся сумма, есть еще чуть-чуть - 250 млрд, которые мы должны вернуть. У нас всего 440 млрд заложено на обслуживание и возврат долга, поэтому каждая третья гривна и идет на это. Это статья номер один, а уже потом с большим отрывом идут статья на оборону, на пенсии и т.д.", – заявил экономист.

Он отметил, что приоритеты были расставлены именно так, чтобы не возмущать людей.

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