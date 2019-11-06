Главная Новости
6 ноября • обновлено в 11:58
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Реальный прожиточный минимум выше пенсий в два раза: экономист

55 Читать материал на украинском

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский прокомментировал заявления, что прожиточный минимум перестал быть показателем, по которому измеряется бедность.

"Вот скажите, пожалуйста, какая зависимость прожиточного минимума и заработной платы судьи? А у него там четыре тысячи этих прожиточных минимумов. Я, например, этой логики не понимаю вообще. Это глупость. И это иногда нас сдерживает от повышения прожиточного минимума, потому что это приведет к каким-то другим необоснованным расходам госбюджета, поэтому отвязывать однозначно нужно. У нас на сегодня есть два прожиточных минимума - это официальный и реальный. Реальный прожиточный минимум как раз около 4000 грн", - отметил экономист.

Он также отметил, что сейчас прожиточный минимум привязан к пенсиям. И у нас основная масса пенсионеров получает до 2000 гривен, добавил Несходовский.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Илья Несходовский
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости