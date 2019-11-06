Реальный прожиточный минимум выше пенсий в два раза: экономист

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский прокомментировал заявления, что прожиточный минимум перестал быть показателем, по которому измеряется бедность.

"Вот скажите, пожалуйста, какая зависимость прожиточного минимума и заработной платы судьи? А у него там четыре тысячи этих прожиточных минимумов. Я, например, этой логики не понимаю вообще. Это глупость. И это иногда нас сдерживает от повышения прожиточного минимума, потому что это приведет к каким-то другим необоснованным расходам госбюджета, поэтому отвязывать однозначно нужно. У нас на сегодня есть два прожиточных минимума - это официальный и реальный. Реальный прожиточный минимум как раз около 4000 грн", - отметил экономист.

Он также отметил, что сейчас прожиточный минимум привязан к пенсиям. И у нас основная масса пенсионеров получает до 2000 гривен, добавил Несходовский.

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