Бюджетный дефицит приводит к росту экономики Украины: экономист

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский прокомментировал основные показатели бюджета Украины на 2020 год.

"Вопрос в том, что у нас есть инфляция, соответственно есть некоторые статьи, на которые должно потратиться больше денег чем в прошлом году. А также обычно закладывается и рост экономики. И расходы увеличиваются, и доходы увеличиваются. А то, что существует бюджетный дефицит, то в этом тоже есть определенный позитив, ведь бюджетный дефицит приводит к росту экономики. Но конечно, его надо уменьшать до того, чтобы он был минимален. По поводу того, что расходы увеличиваются, ну у нас больше денег, соответственно мы больше тратим", - отметил Несходовский.

Он также добавил, что у нас растет минимальная заработная плата, соответственно это требует больше денег для бюджетников.

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