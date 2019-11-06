Авария на Саксаганского привела к девятибалльным пробкам в Киеве

Корреспондент ObozTV Юрий Пугач находится на месте чрезвычайных происшествий на улице Саксаганского в Киеве, где накануне провалился асфальт и прорвало трубу с горячей водой.

"Сейчас я нахожусь непосредственно на месте событий. Здесь продолжают ликвидировать последствия прорыва трубы. Как вы видите, дорога перекрыта, ни одна машина здесь до сих пор не проехали. Но проехать даже с очень большим желанием и не получилось бы. Улицу перерыто и перекрыто. Здесь очень много техники и коммунальщиков. они работали всю ночь. Как вы видите, разрыли яму еще больше. Сейчас они сваривают поврежденные трубы и пытаются их осторожно выкопать, потому что рядом проходят кабели елетропередач", - отметил Юрий Пугач.

Он добавил, что жителей соседних домов сразу переподключили к другим сетям водоснабжения. В столице на этот час, по словам Пугача, фиксируют девятибалльные пробки.

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