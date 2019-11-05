Главная Новости
5 ноября • обновлено в 14:37
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Выход США из климатического соглашения является продолжением политики Трампа

55 Читать материал на украинском

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявления о возможном выходе США из международных соглашений.

"Такова логика и стиль поведения Дональда Трампа, который с самого начала заявлял, что США будут выходить из так называемых договоров, из так называемых организаций и объединений, которые фактически по мнению Трампа ограничивают экономический потенциал и динамику США. То есть, как только он стал президентом, то он сразу же вышел из некоторых международных соглашений и поставил под сомнение присутствие Штатов в климатическом соглашении", - заявил эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк.

По его словам, Трамп всегда был против конгломератов и объединений, стремился самостоятельно влиять на процессы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Тарас Семенюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости