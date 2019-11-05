Выход США из климатического соглашения является продолжением политики Трампа

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявления о возможном выходе США из международных соглашений.

"Такова логика и стиль поведения Дональда Трампа, который с самого начала заявлял, что США будут выходить из так называемых договоров, из так называемых организаций и объединений, которые фактически по мнению Трампа ограничивают экономический потенциал и динамику США. То есть, как только он стал президентом, то он сразу же вышел из некоторых международных соглашений и поставил под сомнение присутствие Штатов в климатическом соглашении", - заявил эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк.

По его словам, Трамп всегда был против конгломератов и объединений, стремился самостоятельно влиять на процессы.

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