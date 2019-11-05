Реальные запасы газа не превышают 8 млрд: эксперт по вопросам энергетики

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в прямом эфире ObozTV прокомментировал этот и следующий отопительный сезон в Украине.

"Сначала надо пережить этот отопительный сезон, потому что, если прекращения транзита российского газа, возникнет много проблемных ситуаций. И я бы так сказал, что это хорошо, что министр Оржель уверяет, что запасов газа хватит. Было бы странно, если бы он говорил наоборот... что он сомневается. Но надо понимать, что проблема следующая, что несмотря на заявления по запасам газа является 22 млрд кубометров, надо понимать, что из этого всего газа реального, фактического газа, который можно использовать, меньше 8 млрд кубометров. А весь остальной газ: 6 млрд - это буферный газ, а почти 8 млрд - это газ, который принадлежит европейским компаниям, трейдерам, которые хранят его в виде некоего склада, проблема в том, что "Нафтогаз" не подписал с этими компаниями договоры", - заявил эксперт.

Он отметил, что в случае, если РФ прекратит поставки российского газа, то Украина окажется в ситуации, когда вопрос, по какой цене эти компании продадут "Нафтогазу" голубое топливо, которое сейчас хранится в ГТС, остается открытым.

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