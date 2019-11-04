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4 ноября • обновлено в 14:03
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Какими будут цены на аренду жилья в Киеве: эксперт по недвижимости

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Эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов в прямом эфире ObozTV прокомментировал динамику изменений цен на аренду жилья в столице Украины.

Он отметил, что запрет на повышение цен на аренду в Киеве, так же, как это было сделано в Берлине, возможен.

"Вопрос только, в каком десятилетии это получится сделать. Потому что для того, чтобы установить государственное регулирование цен на рынке недвижимости нужно сначала легализовать рынок аренды жилья. А сейчас легализовано 5-7% максимум", - заявил Романов.

У нас регулятором цены является арендодатель, за сколько он захочет сдавать свою недвижимость, за такую цену и будет сдавать, добавил он.

"Для того, что цены на аренду контролировало государство, этот рынок должен быть официальным", - подчеркнул эксперт.

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