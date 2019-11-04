Состояние железной дороги без преувеличения критическое: Владимир Омелян

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в прямом эфире ObozTV прокомментировал празднование Дня железнодорожника в Украине.

"Само состояние железной дороги без преувеличения критическое. Мы можем дойти до точки, когда это уже будет точка невозврата. Это будет просто огромная гора металлолома, который ничего не будет перевозить, это будет коллапс по всей стране. Если у кого-то есть иллюзии, что он может перевозить другими видами транспорта сотни миллионов пассажиров в год, то этого нет - это может обеспечить только железная дорога. Так же, как и сотни миллионов грузов ежегодно, - только железная дорога. Я подчеркиваю, что должна быть полная замена менеджмента и быстрые реформы", - заявил Емельян.

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