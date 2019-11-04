Конфликт был, но драки не было: политический обозреватель о драке Богдана и Баканова

Политический эксперт OBOZREVATEL Виталий тысячный в прямом эфире ObozTV прокомментировал слухи относительно драки Баканова и Богдана.

"В воскресенье мы писали очень большой материал на OBOZREVATEL, где была описана эта ситуация. Конечно, конфликт был. Действительно был конфликт, он связан с СБУ. Но драки не было. Это просто информационный вброс, для того чтобы подогреть эту ситуацию противостояния и вынести на другой уровень. А возможно для того, чтобы сбить накал страстей и перенести это все в плоскость, кто кого ударил, зуб-не зуб и так далее. Действительно, идут противостояния в середине Зе-команды. Конфликт связан с назначениями в Службе Безопасности между Бакановым и Богданом, но никакой драки не было. Выбитых зубов не было. Был разговор между этими членами команды Зеленского, напряжение растет каждый день", - заявил Тысячный.

Он добавил, что страсти кипят, ведь 9-10 ноября состоится съезд партии "Слуга народа", где будут избирать нового главу.

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