Задача РФ – это полный контроль над Украиной: военный эксперт

Военный эксперт Владислав Селезнев в прямом эфире ObozTV прокомментировал разведение войск на Донбассе.

"Конфлик в Сирии для РФ стоит гораздо больше, это связано и с логистикой, и с тем, что там происходит. Для РФ достаточно дорого удерживать оккупированные территории, ведь фактически на финансовом обеспечении РФ находится часть оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, плюс сейчас Россия активно вкладывается в инфраструктурные объекты на территории оккупированного Крыма. Но даже на этом сложном экономическом фоне руководство РФ выступает, как "собиратель земель русских", - заявил Селезнев.

По его мнению для большинства россиян факт ведения российско-украинской войны очевиден.

"Что касается перспектив, и каким образом все это решить? Только усиливая свои оборонительные способности. Повторюсь - РФ играет в долгую и ключевая задача, которая стоит перед Российской Федерацией, - это полный контроль над Украиной", - отметил Слезньов.

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